Anteprima di Oltre il vento viaggio tra poesia e pittura

(Di domenica 1 settembre 2024) La bellezza salverà il mondo. Ne è convinta la peschierese Carla Bruschi (nella foto), nota pittrice ed esponente politica cittadina, che l’ha celebrata in tutte le sue forme attraverso le immagini del libro “il“, unfraredatto in collaborazione con Massimo Pezzoni ed edito da Kad Kreative Art Design sotto la direzione editoriale di Karine Aivasian. L’opera sarà presentata inoggi a Matera in occasione della settima edizione della mostra d’arte collettiva, con opere provenienti da tutto il mondo, “Premio ModArt Exhibition“, una rassegna che quest’anno celebra la figura femminile attraverso la collettiva “Donne in Trasform-Azione“.