Altra notte di scontri e aggressioni Botte in centro e sulla Marina

(Di domenica 1 settembre 2024) Il risveglio, nella frazione pucciniana, è placido. Una bicicletta procede lentamente sul viale Kennedy, come a voler assaporare l’aria fresca e il silenzio del mattino. Il cinguettio fa da sottofondo allo sferragliare della catena. C’è poco vento, gli alberi non sussurrano. È una località dai due volti, Torre del Lago. In certi momenti della giornata, il tempo sembra quasi sospendersi. Sul Belvedere Puccini, ola mattina presto, o sul viale dei Tigli, dove i turisti stranieri, appena usciti dai campeggi, passeggiano con gli zaini in spalla. Poi, come su un piano inclinato, gli stimoli aumentano a ritmo serrato: dal rumore delle auto e dei motorini agli schiamazzi. E dopo il tramonto, il caos irrompescena. Con conseguenze impronosticabili.