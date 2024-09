Alex Bellini l’esploratore dei limiti del mondo | In barca a vela fino al Polo Nord se ci riesco avremo fallito tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Milano - Dalla sabbia del Sahara ai ghiacciai, passando dai dieci fiumi più inquinati del, per guardare sempre oltre. Oltre i propri, ma non solo. Oltre idella Terra. Per raccontarli, per mostrare i rischi che stiamo correndoè pronto a ripartire. Ma prima farà tappa al Politecnico di Milano, il 14 settembre, per il Festival internazionale dell’Ingegneria. Il viaggio più bello? “È sempre il prossimo. Quello che è nelle fasi di creazione, sogno, desiderio. Tutto da scrivere e progettare. Una volta che li vivi li accumuli nella memoria, ma non hai la possibilità di intervenire, non ci sono incertezze. Il misurarsi anche con la possibilità che il viaggio non si realizzi o con gli imprevisti da risolvere è la parte che prediligo”.