US Open 2024 Popyrin | Il duro lavoro ha dato i suoi frutti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) La copertina è tutta sua: l’australiano Alexeibatte 6-4 6-4 2-6 6-4 Novak Djokovic al terzo turno degli USe si regala il primo ottavo di finale Slam, dove affronterà Frances Tiafoe, vittorioso nel derby statunitense su Ben Shelton. “La terza volta dell’anno negli Slam – ha raccontatoa fine incontro – è stata quella fortunata. Avevamobattaglia per quattro set anche all’d’Australia e a Wimbledon e anche lei ho avuto le mie opportunità che però non ero riuscito a sfruttare. Questa volta è stato diverso. Le ho avute, le ho sfruttate e penso di aver giocato complessivamente del buon tennis. È incredibile pensare che ho perso una valanga di volte al terzo turno senza mai andare oltre, e ora sono stato in grado di abbattere questo tabù contro il giocatore più grande di tutti i tempi.