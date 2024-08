Ultim’ora Napoli l’annuncio su Lukaku fa esplodere i tifosi | la decisione della società!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) Romeluè diventato un nuovo calciatore del. Negli ultimissimi minuti, è arrivata la. Ile Romeluhanno deciso di unire le proprie strade. Il calciatore belga, da qualche giorno, è diventato il neo attaccante azzurro ed è pronto a cominciare la propria esperienza. Il belga, dovrà raccogliere la pesante eredità di Victor Osimhen che è stato anche escluso dalla listaSerie A. Ciò nonostante, l’ex Roma è apparso molto entusiasta del suo arrivo in Campania, motivo per il quale si è già messo agli ordini di Antonio Conte. Proprio l’allenatore azzurro ha spinto a lungo per l’acquisto di Romelu. Quest’ultimo, è il “pupillo” del tecnico salentino, il quale stravede per le sue qualità in fase offensiva.