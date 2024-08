Turisti in calo Colpa al carovita e alle mucillagini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) ’e caro vita’ secondo il presidente dell’associazione Ataf degli albergatori del Fermano, Gianluca Vecchi, sono i principali responsabili della flessione fatta registrare nella presente stagione dal movimentoco a Porto San Giorgio: "I dati precisi relativi all’andamento ancora non li abbiamo – precisa Vecchi – per cui posso basarmi soltanto sull’esperienza personale e sullo scambio di informazioni avuto con i colleghi. Ne emerge che la stagione ha effettivamente segnato unrispetto all’anno scorso forse del 10%, ma per questo tireremo le somme a settembre".