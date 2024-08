Sakamoto suona ancora Oltre lo spazio e il tempo la tecnologia è emozione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) di Benedetta Iacomucci PESARO "Dimenticatevi delle 48 telecamere, dimenticatevi dei visori da 4mila dollari, dimenticatevi di questa banda di nerd che per quattro anni ha processato dati. Dimenticatevene, perché in realtà quello che vogliamo fare è sottrarre lae lasciare l’". Così Tomaso Cariboni, technical producer di Tin Drum, nel presentare ieri Kagami, il canto del cigno del compositore giapponese Ryuchi, scomparso un anno fa a 71 anni, che ora proprio il lavoro del collettivo newyorkese (lo stesso della performance di Marina Abramovi?, anch’essa presentata a Pesaro lo scorso giugno) fa rivivere in un concerto la cui ambizione dichiarata è rappresentare l’evento clou del cartellone di Pesaro Capitale della Cultura 2024. La prima europea, ieri, all’Auditorium Scavolini di Pesaro.