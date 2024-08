Parolo | Inter così ingiocabile! Lautaro Martinez ha un avversario in casa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) L’stravince contro l’Atalanta a San Siro con un altro 4-0, stesso risultato dello scorso febbraio. Dopo la falsa partenza con il Genoa e la vittoria contro il Lecce, i Campioni d’Italia dominano e portano ail primo scontro diretto. Thuram autore di una grande partita: ne parlaa DAZN QUALITÀ – L’di Simone Inzaghi, dopo un inizio di campionato leggermente sottotono, domina e stravince contro l’Atalanta con un netto 4-0. Marcosi concentra sulla qualità del gioco: «Il primo tempo dell’è stato qualcosa di fantastico a livello di gioco, i giocatori hanno delle certezze, ormai giocano a memoria ed è per questo che Inzaghi insiste sempre con gli stessi. Gli altri avranno tempo. Dopo un finale di primo tempo in cui l’Atalanta sembrava poter rientrare in partita, è stato un dominio totale dell’