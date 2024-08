Napoli crolla solaio a Forcella | tre feriti estratti dalle macerie si scava ancora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 – Crollo a, nel centro storico di, forse per una fuga di gas: al momento risultano tregravi ma secondo quanto trapela sitra le. Are, ildi un’abitazione di vico Pace, nel centro della città. Sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione il cedimento sarebbe riconducibile all’esplosione di una bombola di gas o a una fuga di gas. Appena una settimana fa si era verificato un altro crollo in vico Dattero, nel quaritre San Lorenzo.