MotoGP GP Aragon 2024 Bezzecchi | Sprint difficile Di Giannantonio | Buon passo

(Di sabato 31 agosto 2024) Marcoè intervenuto a margine della giornata di sabato del GP didi, in cui ha concluso laRace al decimo posto: “Non è stata una gara facile e a livello di performance non è stata un granché. Sono partito davvero bene, recuperando molto, ma poi la forcella non si è sbloccata in virtù della frenata non sufficientemente forte ed è rimasta incastrata fino alla curva 8. Mi sono quindi ritrovato nel gruppo dopo aver perso tante posizioni“. Il pilota del VR46 Racing Team ha poi aggiunto: “Sono rimasto fuori dalla Q2 per un soffio ed è un peccato perché con quel tempo sarei partito dalla seconda fila. Questo conferma che spesso la Q1 è più complicata della Q2. Dobbiamo tornare sui dati e capire come affrontare al meglio la gara di domenica“.