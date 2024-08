Magalli preferisce GF a Ballando | frecciata a Carlo Conti e ritorno in tv

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 31 agosto 2024) Tra un paio di giorni Giantorna a I Fatti Vostri ancora una volta, il programma che ha segnato gran parte della sua carriera televisiva. Anche nella prossima stagione, avrà uno spazio settimanale dedicato all'interno della trasmissione di Michele Guardì, in cui parlerà di spettacolo. La decisione di riservargli questa rubrica è stata presa da Tiberio Timperi e Anna Falchi, attuali conduttori, come riconoscimento del suo importante contributo nel corso degli anni. Ilalla televisione è un segno di grande soddisfazione per Gian, soprattutto dopo aver superato un difficile periodo legato a problemi di salute. Solo un anno fa, infatti, ha affrontato e sconfitto un linfoma alla milza, una battaglia che ha cambiato profondamente la sua vita.