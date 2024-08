Lukaku show | entra e ribalta la partita Napoli-Parma 2-1

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di sabato 31 agosto 2024)– Ci voleva untutto cuore perre unadominata contro il, ma complicata. Nella terza giornata di Serie A, iltrionfa in rimonta 2-1 contro il, al termine di unaemozionante allo stadio Diego Armando Maradona. I Ducali, guidati da Pecchia, hanno mostrato un buon calcio e tanta determinazione, riuscendo a portarsi in vantaggio al 19? grazie a un rigore trasformato da Bonny, dopo una rapida incursione di Sohm. Nella ripresa, lacambia volto con l’ingresso in campo di, che al 91? sfrutta l’espulsione del portiere Suzuki (sostituito tra i pali da Del Prato al 76?) per dare inizio alla rimonta azzurra. Il gol decisivo, firmato da Anguissa al 97?, regala aluna vittoria sofferta ma preziosa.