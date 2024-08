Livorno Tari 2024 | al via il recapito degli avvisi di pagamento

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 31 agosto 2024) Sono state avviate in questi giorni le operazioni didiper il versamento della(tassa sui rifiuti) per l’anno. Alle utenze non domestiche, e ai titolari di utenze domestiche provvisti di PEC, ilè stato effettuato tramite posta certificata. A tutti gli altri utenti gliarriveranno a casa per posta. Prossimamente glidisaranno resi disponibili anche tramite la app “Io”. La prima rata delladeve essere pagata entro giovedì 31 ottobre. È possibile versare tutto il tributo annuale in unica soluzione, sempre entro il 31 ottobre. La seconda rata scadrà il 31 dicembre, mentre la terza rata scadrà il 28 febbraio 2025. Il versamento può essere effettuato presso uffici postali, banche, bancomat, tabacchi, ricevitorie, ecc. utilizzando i dati o i codici QR riportati nei fogli (moduli) che accompagnano l’avviso.