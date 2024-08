LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | partita la frazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA12.43 Tentativo in solitaria di Thomas De Gendt (Lotto-Dstny). 12.40 E ovviamente, gli attacchi si susseguono senza soluzione di continuità. 12.38 Siamo al chilometro zero: PARTE LA QUATTORDICESIMADELLA! 12.35 Chiuse le operazioni preliminari. Manca poco alla partenza. 12.32 Manca poco alla partenza neutralizzata. Intanto sono in 149 in gara: Ruben Fernandez (Cofidis) non prenderà il via. 12.29 Domani c’è il Cuitu Negru: è possibile che gli uomini di classifica possano decidere di risparmiare qualche energia in vista di domani. Lasciando dunque spazio ai fuggitivi di giornata. 12.26 Intanto però Roglic si è riavvicinato ieri con l’azione sul Puerto de Ancares, guadagnando oltre due minuti e trovandosi a 1’21” da Ben O’Connor: la maglia roja è sempre più vicina. 12.