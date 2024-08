LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Sioli sale sul podio nell’alto da scoprire il colore della medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.08 TERZO ERRORE PER DONG!E’ SULOO! 01.07 Dong è con le spalle al muro, ci troviamo nella situazione già vissuta in precedenza. 01.06 Non mollano però né Vines né Nakatani che superano al primo tentativo i 2.19. Arriva l’errore per Dong. 01.04IIIII! 2.19 superato! Questo ragazzo sta disputando una gara di grandissima tempra mentale, finora ineccepibile l’azzurro. 01.02 Come Dong in precedenza, anche Nakatani si salva al rottocuffia. Sia 2.19. 01.00 Vines e Dong superano 2.17 al secondo tentativo, mentre Nakatani è alle spalle al muro. 00.59 Terzo errore per Yoshida,d’oro nel salto con l’asta maschile per Hendrik Muller. Bronzo che va al ceco Jan Krcek. 00.58 Errori per Vines, Nakatani e Dong a 2.17 al primo tentativo. Matteoè al momento da solo al comandogara. 00.57 Muller supera i 5.