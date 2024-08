Il rapper statunitense Fatman Scoop muore a 53 anni dopo il crollo del palco durante l’esibizione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) L’iconiconewyorkeseè morto all’età di 53. La notizia è stata confermata in un post su Instagram dalla sua famiglia. Il post recitava, in parte, “È con profonda tristezza e con il cuore molto pesante che condividiamo la notizia della scomparsa del leggendario e iconico”. L’artista nato a New York, il cui vero nome è Isaac Freeman III, era l’headliner del cosiddetto Green & Gold Party a Hamden, nel Connecticut, quando ha avuto quella che è stata descritta come un’emergenza medica. In un video pubblicato su X è stato visto crollare dietro la cabina del DJaver esortato i partecipanti al concerto a “fare un po’ di rumore”.