(Di sabato 31 agosto 2024) Come “I” di Agatha Christie, gli Usin corso a Flashing Meadows stanno perdendo giornogiorno tutti i protagonisti principali(per fortuna, tranne qualcuno..). Avevano iniziato due figure comprimarie ma importanti, Rune e Tsitsipas, e hanno continuato due grandi big: giovedìCarlitos, stanotte eliminato Noleperde la trentottesima occasione Il più grande tennista di tutti i tempi è stato sconfitto al terzo turno da Alexei Popyrin, talentuoso tennista australiano di origine russa, in quattro set: 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Svanisce, nonostante il tabellone favorevole, il sogno di raggiungere la trentottesima finale Slam in carriera e di vincere il venticinquesimo titolo. Era dal 2017 che la leggenda serba non vinceva almeno un torneo del Grande Slam in una stagione.