GermaniaAfd | Vogliamo la remigrazione

(Di sabato 31 agosto 2024) 19.25 "decidere in modo sovrano con chivivere e con chi no". Lo ha detto Bjoen Hoecke, a Erfurt, in Germania, al comizio finale dell'ultradestra tedesca di Afd nel Land della Turingia in vista delle urne di domani. "No alla società multiculturale. Sì alla. La Germania prima di tutto", ha scandito. "Siamo prigionieri dei partiti di cartello. Mandiamoli a casa. Passiamo alla storia come cesura politica. Stiamo perdendo la Germania diventando minoranza. Paese sia libero"