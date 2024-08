Fortitudo l’ora della tattica Cagnardi si concentra sull’attacco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Archiviato il test amichevole di mercoledì con Piacenza, in quella che a tutti gli effetti è stata una vera e propria sgambata, un vernissage vissuto nel torrido agosto lodigiano utile a spezzare fiato e poco altro, in casasi continua a lavorare in vista dell’iniziostagione. Il lavorosquadra continua con una certa intensità al PalaZola, per il secondo anno sede operativasquadra che da quest’anno è stata affidata a coach Devis. Il lavoro svoltosquadra ha spesso e volentieri alternato una parte importante dal punto di vista fisico con i principi essenziali. Una preparazione dove laè sicuramente uno degli elementi essenziali con i ragazzi che stanno dimostrando il massimo impegno per ’assorbire’ gli schemi voluti dal neocoachEffe.