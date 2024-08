Foggia grazie alla polizia due sorelle si ritrovano dopo 9 anni Il commovente incontro in questura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 - L'abbraccio e le lacrime, una ragazza nigeriana ha ritrovato la sorella minore. L'è avvenuto a, nell'ufficio immigrazione della. All’ufficio immigrazione per chiedere asilo Ieri mattina una ragazza nigeriana di 30si era presentata all'immigrazione per proporre istanza di protezione internazionale, ma mai si sarebbe aspettata di trovare la sorella, persa di vista 9fa. La sorella in Italia, ma non sapeva dove Con l’aiuto della mediatrice culturale i poliziotti hanno rivoltodonna domande di rito per la pratica, questioni riguardanti il suo percorso personale e i motivi della richiesta di asilo. Nel colloquio la nigeriana ha parlato della sorella, di un anno più piccola, di cui non aveva più notizia da parecchisebbene fosse anche lei in Italia.