F1 Carlos Sainz | Monza è cambiata parecchio Venerdì positivo ma c’è molto lavoro da fare

(Di sabato 31 agosto 2024)ha concluso la FP1 in quarta posizione e la FP2 al terzo posto. Un inizio indubbiamente incoraggiante per lo spagnolo, che proprio durante il weekend difesteggerà i 30 anni. Soprattutto, il madrileno vivrà per l’ultima volta il Gran Premio d’Italia da ferrarista. Giunto nella Scuderia di Maranello nel 2021, l’iberico si dovrà trasferire alla Williams nel 2025 per lasciare spazio a Lewis Hamilton. Sesto nel 2021, quarto nel 2022, terzo nel 2023. Questa la progressione dida quando corre per il Cavallino Rampante. Il 2024 andrà ancora meglio? Lo scopriremo solo vivendo. Di sicuro, le dichiarazioni dial termine della prima giornata inducono a un cauto ottimismo. F1, Charles Leclerc: “Giornata positiva, le prestazioni sono buone” “È stato unintenso e interessante. La pista didopo il rifacimento.