Così mio figlio ha visto quel corpicino nel canale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) "Era tra l’erba, miohala sua piccola mano e ha capito che era il bimbo che stavano cercando, ormai era senza vita". La signora Ida Buondi ci racconta quei terribili momenti vissuti. San Pio X è una comunità scossa, che non si dà pace per una tragedia troppo grande, comela che l’ha investiti domenica sera con la morte del piccolo Tobi. Una tragedia difficile da elaborare. La comunità non si è risparmiata, tutti hanno cercato disperatamente di ritrovare il piccolo Tobi in vita, purtroppo non è andata. Abbiamo chiesto alla mamma del signore che ha ripescato il bimbo, Ida Buondi, cosa ricorda di quei drammatici momenti. Signora Buondi, cosa è successo domenica? "Erano le 16.