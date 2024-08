Centrodestra Vannacci contro La Russa Replica | quale competizione?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago. (askanews) – Il generale Roberto, oggi eurodeputato della Lega, ha preso di mira dai suoi canali social il presidente del Senato Ignazio La, pubblicando una foto di una iniziativa di ieri alla Versiliana per far notare che a suo giudizio è stata poco seguita. “FOTO DI SINISTRA: Desolazione alla Versiliana – ha scritto– ieri 30 agosto per il presidente del Senato Ignazio Lae il suo intervistatore Alessandro Sallusti. Circa 120 persone contate(era presente anche Donzelli che ha mobilitato tutto il partito).