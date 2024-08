Baseball serie A oggi in campo il New Rimini San Marino ko in gara3 Scudetto più lontano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) SAN0 PARMACLIMA 2 SAN: Tromp es (1/3), Ferrini 2b (0/3), Angulo dh (0/3), Alvarez (Pieternella) r (1/3), Batista ed (0/2), Diaz 1b (0/3), Celli ec (0/2), Lopez ss (0/2), Di Fabio 3b (1/2). PARMACLIMA: Angioi 2b (0/3), Desimoni es (0/3), N. Gonzalez ed (0/3), Liddi 3b (0/1), L. Gonzalez ss (0/1), Mineo (Astorri 1b/r 0/1) r (0/2), Encarnacion dh (1/3), Ascanio 1b/r/1b (0/3), Battioni ec (0/2). Successione - Parmaclima: 000 002 0 = 2 bv 1 e 0. San: 000 000 0 = 0 bv 3 e 1 Lanciatori: Casanova (W) rl 7, bvc 3, bb 1, so 9, pgl 0; Lage (L) rl 5.2, bvc 1, bb 5, so 9, pgl 2; Mendez (r) rl 1.1, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0. Note: nessuna battuta extra-base. Una valida, due punti. Il Parmaclima spreme il minimo indispensabile dal suo attacco, vince 2-0e sale sul 3-0 nell’Italians 2024, lache assegna il tricolore.