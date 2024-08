Baby Invasion | un' altra mattata di Harmony Korine che non vedremo mai più

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 31 agosto 2024) E se quella difosse una grande pernacchia? Tra post-cinema e tecniche non convenzionali, la negazione dello storytelling passa attraverso uno sparatutto in prima persona. Logorante, impazzito e, ancora una volta, fuori da ogni logica. E ci risiamo.sfida se stesso (e sfida lo spettatore), giocando con la materiale videoludica che diventa cinema inqualificabile. Inqualificabile, dall'inizio alla fine. Anzi, senza inizio e senza fine. Non c'è narrazione, non c'è narrativa, in. Supponenza, arroganza, sfrontatezza. La negazione diretta di cosa sia il cinema, ma anche la sperimentazione portata al suo massimo. Insomma, l'contemporaneo, ormai abbandonata la linearità cinematografica diremmo canonica (dopo il sottovalutato Beach Bum) prosegue nell'estremizzazione del medium, frantumando ogni regola e ogni legge.