Arriva il primo ko in B | Reggiana sconfitta 2-1 a Pisa

(Di sabato 31 agosto 2024) Reggio Emilia, 31 agosto 2024 – Niente da fare per la: a due passi dalla torre pendentela primastagionale in Serie B. Un kappao che ci sta dopo i 7 punti nei primi tre incontri, e checontro unforte che sarà protagonista in questo torneo. Il match si decide sostanzialmente nei primi 50 minuti, dove ilgioca meglio: 1-0 firmato Tramoni, che ha concretizzato un contropiede giostrato da Marin, e raddoppio di Nicholas Bonfanti con un tiro da fuori (forse deviato da Rozzio) su cui Bardi non è stato impeccabile. Nella parte finale orgoglio granata e pari di Sersanti di testa su cross di Maggio, ma nonla seconda rete. Ilora èda solo con 8 punti in attesa delle altre partite, mentre lasi presenta alla sosta delle nazionali con l’ottimo bottino di 7 punti in 4 partite (per ora terzo posto).