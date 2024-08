Arnaldi-Thompson oggi in tv | orario canale e diretta streaming terzo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Matteose la vedràcontro Jordannel match valido per ildegli US. Testa di serie numero 30 del tabellone, il sanremese – recente semifinalista nel 1000 di Montreal – ha impressionato nelle due vittorie su Svajda e Safiullin. Ora non c’è il polacco Hubert Hurkacz – ancora non in eccellenti condizioni fisiche dopo l’intervento chirurgico – ma l’australiano Jordan. Le classifiche dei due protagonisti di fatto si equivalgono: n°30 contro n°32 e anche i bookmakers danno quote alla pari. Si preannuncia una sfida equilibrata e magari decisa su pochi punti. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, sabato 31 agosto, come quarto match dalle ore 17:00 italiane sul Granstand. La copertura televisiva degli USsarà offerta da SuperTennis, (64 del digitale terrestre e 212 di Sky).