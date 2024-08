Wullaert determinata | Vivo per fare gol! Qui per aiutare l’Inter Women

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Manca sempre meno all’esordio in Serie A Femminile del. Tra le novità della stagione c’è Tessa, impaziente di farsi conoscere e dare il proprio apporto al club. TRAGUARDI – Tessaè uno dei nuovi acquisti del. L’attaccante belga, con la sua esperienza e il suo talento, andrà a rinvigorire la rosa di Gianpiero Piovani, pronto all’esordio., intervistata sul Matchday Programme di Inter-Atalanta, si racconta: «Sono una calciatrice che vive pergol e assist e odia perdere. Ho molto carattere e voglio sempre dare il 100% in campo ela squadra a vincere: è la mia passione e il mio lavoro. Le mie migliori qualità? La velocità, la visione di gioco egol. Sono diventata la giocatrice numero uno per gol realizzati all time con la Nazionale e sono molto orgogliosa di questo, è uno dei miei più grandi obiettivi raggiunti.