Vuelta 2024 tappa 14 | percorso favoriti e orari tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Puerto Ancares, 30 agosto– Si riapre la. Nella tredicesimasuccesso in solitaria di Michael Woods, abile a battere i compagni di fuga con uno scatto sulla salita finale per battere Mauro Schmid e Marc Soler, ma è soprattutto dietro che si è accesa la contesa per la maglia rossa. Attacco perentorio di Primoz Roglic, che ha confermato la sua superiorità in salita staccando tutti, soprattutto la maglia rossa Ben O’Connor, giunta a quasi due minuti dallo sloveno. Nessuno ha tenuto la ruota del leader della Bora, nemmeno Enric Mas, che sembrava quello più pimpante del lotto. Hanno limitato i danni Mikel Landa e Mattias Skjelmose, giunti a circa 30 secondi.