US Open 2024 Mattia Bellucci | Ero scarico di energie un po’ di rimpianto ma sono soddisfatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Niente derby per. Il nativo di Busto Arsizio non è riuscito a superare lo scoglio Christopher O’Connell al secondo turno degli US, vedendo così terminare la sua avventura a New York. Rimane comunque negli annali la sua prima vittoria Slam, un punto da cui partire. “Mi ha messo in difficoltà – affermain conferenza stampa – ero consapevole di giocare con un avversario complicato, solido e particolare, che usa tantissimo lo slice. Non ho trovato riferimenti importanti, nella partenza misentito poco attivo, i primi due setandati via rapidamente, soprattutto il primo con un break preso male. Per me i turni di risposta erano complicati,statoin termine di energia. Ho cercato di tenermi su, ho giocato tante partite nell’ultimo mese ed è una cosa plausibile.