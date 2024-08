Un bambino al battesimo sconvolge il prete | Non voglio essere Cristiano io

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 30 agosto 2024) Unalil: "Non, io" Chi non ha mai sognato diil proprio eroe durante l'infanzia? E se quel sogno sfuggisse a parole in un momento tanto solenne come un? É esattamente quello che ha fatto Ryan, un bimbo che al momento del suoha espresso un desiderio che ha fatto esplodere una risata collettiva, invadendo poi i social con la sua dolcezza. Il calcio affascina chiunque, dai più grandi ai più piccoli, e spesso sono proprio i bambini a mostrarci un'affezione speciale verso i loro beniamini. Un attaccamento così forte da trapelare nei momenti più inaspettati, regalandoci episodi come quello di Ryan, che con una semplice frase ha fatto il giro dei social. In una chiesa, con gli occhi di tutti puntati su di lui, Ryan era al centro della scena.