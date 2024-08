Terremoto di magnitudo 6 colpisce la Russia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Alle ore 16:47 locali (06:47 in Italia), una scossa didi6 ha scosso la regione di Petropavlovsk-Kamchatsky in. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi della città, con una profondità stimata di 27,9 km. Le autorità locali e i sismologi stanno monitorando attentamente la situazione per valutare eventuali danni e fornire aggiornamenti. Al momento, non sono stati segnalati danni significativi o vittime, ma la popolazione è in allerta a causa della possibilità di scosse di assestamento. Petropavlovsk-Kamchatsky, situata nella penisola della Kam?atka, è una regione notoriamente sismica, poiché si trova lungo l’anello di fuoco del Pacifico, una delle aree più soggette a terremoti al mondo. I residenti sono abituati a tali eventi, ma rimangono sempre preparati per le emergenze.