Sport in lutto addio al campione dell’hockey Johnny Gaudreau | tragico incidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) New Jersey –, 31enne stella dei Columbus Blue Jackets nella National Hockey League (NHL), è morto tragicamente insieme al fratello Matthew, 29 anni, in unstradale mentre erano in bicicletta. I due fratelli sono stati travolti da un’auto, una Jeep Grand Cherokee, durante un sorpasso di un Suv, secondo quanto reso noto dalla polizia del New Jersey. Il conducente della Jeep, sospettato di guida in stato di ebbrezza, è ora accusato di duplice omicidio stradale. Le dinamiche dell’, che hanno scosso la comunità locale e il mondo, sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Una carriera brillante nella NHL, noto per la sua abilità e velocità sul ghiaccio, era un’ala di grande talento con una carriera di 11 stagioni nella NHL.