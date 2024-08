Sport il lutto choc per l’orribile morte del campione | Falciato da un’auto insieme al fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tragedia nel mondo dello. Ile ilminore sono morti dopo essere stati investiti damentre viaggiavano in bicicletta nel suo stato natale, il New Jersey. I due si trovavano in zona per il matrimonio della sorella Katie, previsto per oggi a Philadelphia. Secondo la polizia, i due stavano pedalando lungo una strada quando un uomo che guidava nella stessa direzione ha tentato di sorpassare altri due veicoli, colpendo i due ciclisti da dietro. Johnny Gaudreau, 31enne stella dei Columbus Blue Jackets, è rimasto ucciso giovedì sera dopo essere stato investito Johnny e Matthew sono stati dichiarati morti sul posto. La polizia ha detto che l’autista, Sean M.