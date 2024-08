Spari nella notte a Nibionno ferito un uomo di 36 anni | si allunga la scia di sangue della droga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024)(Lecco), 30 agosto 2024 –per il controllo dei boschetti. A terra è rimasto un cittadino marocchino di 36. È stato colpito con alcuni proiettili in piombo di piccolo calibro, esplosi verosimilmente da una pistola ad aria compressa o con un'arma da softair. E' riuscito a scappare e chiedere aiuto. I piombini sono stati sparati poco prima di mezzazona industriale, a ridossoStatale 36 Milano – Lecco, vicino ai piccoli boschi dove sidato spacciatori e pusher in cerca di dosi a basso costo. Il 36enne è stato soccorso dai i carabiniericompagnia di Merate insieme ai volontari di Sos Lurago d'Erba. È stato trasin ambulanza in ospedale al Fatebenefratelli di Erba. Le sue condizioni non sembrano troppo gravi.