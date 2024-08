Spaghetti alla carbonara in scatola l’ultima trovata della Heinz Vissani | Li manderei a quel Paese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 agosto 2024 - Mentre in Italia si discute da sempre sulla ricetta originale, guanciale o pancetta, solo tuorli o uova intere, solo pecorino o con aggiunta anche il parmigiano? Per non parlaredisputa tra, mezze maniche o rigatoni, l'azienda americana, specializzata tra l'altro in salse e altri piatti pronti, sta per mettere in commercio nel Regno Unito il famoso piatto italiano nelle sue tin, cioè innelle sue confezioni in alluminio. "Pasta in creamy sauce with pancetta” Ce n'è da far rivoltare nella tomba da Totò ad Aldo Fabrizi, passando per la Sora Lella e Alberto Sordi, stando ai più noti, ma si sa gli anglosassoni hanno da sempre reintepretato i nostri piatti tipici, lasciandoci senza parole.