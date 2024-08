Sharon il dolore del compagno Sergio | Nulla me la potrà ridare manterrò vivo il suo ricordo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Bottanuco. La voce rotta da. Gli occhi bassi.Ruocco commenta il fermo del presunto omicida della sua compagnaVerzeni: “Dopo un mese di incertezza la notizia finalmente mi ha dato un po’ di sollievo, perché cancella tutte le insinuazioni dette su di noi”. Queste le prime parole dell’elettricista dopo il fermo di un 31enne di Suisio reo confesso per l’omicidio della donna. “La mia vita è cambiata per sempre,mie i bei momenti passati insieme,il suosempre e so che mi aiuterà a proseguire la mia vita”, ha aggiunto Ruocco, uscito a parlare con la stampa al cancello della villetta della famiglia Verzeni a Bottanuco, accompagnato dai genitori della vittima.