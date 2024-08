Scuole d’Infanzia si riprende Un patto anticipa l’apertura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) Vacanze finite, lesi preparano a riaprire, il nuovo anno scolastico è ormai alle porte. "In aula" già da lunedì i più piccoli: in città l’amministrazione comunale ha deciso diredelledell’Infanzia comunali. Si tratta di una scelta che nasce dalla volontà di offrire un sostegno concreto alle famiglie, specialmente in un periodo dell’anno particolarmente delicato, e si realizza grazie alla collaborazione attiva tra educatori, rappresentanze sindacali e uffici, che hanno lavorato sinergicamente per rispondere a una necessità molto sentita da genitori e famiglie. L’assessore alle Politiche educative, Daniela Cerana, ha sottolineato "l’impegno e la dedizione con cui tutte le parti in causa hanno lavorato per poter accogliere i bambini con qualche giorno di anticipo rispetto al solito".