Renzi-Pd c’è una quota di orfani dem che non resiste all’attrazione fatale

(Di venerdì 30 agosto 2024) La sindrome di Stoccolma è quella particolare forma di innamoramento che le vittime nutrono nei riguardi dei propri aguzzini. Fu coniata all’indomani di un episodio avvenuto in Svezia, quando alcuni impiegati di banca sequestrati per sei giorni dai rapinatori, cominciarono a nutrire sentimenti di empatia verso i criminali, fino a testimoniare in loro favore al successivo processo. Risultarono affetti da una sintomatologia ansiosa, disturbi fisici e psicofisici e sintomi depressivi.