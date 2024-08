Osimhen al Napoli andranno 75 80 milioni L’Al Ahli ha inserito una clausola rescissoria inferiore ai 100 Romano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilha l’accordo totale conper. Affare da circa 80. Il club arabo ha già prenotato le visite mediche per il nigeriano. Nella propostahaunaai 100fortemente voluta da. Lo riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio, che dedica due tweet all’affare. Nel primo scrive: “Breaking: ilha raggiunto un accordo totale conper Victor! Accordo tra club per un pacchetto complessivo di 75/80di euro,ha già prenotato le visite mediche. Contratto quadriennale da 25/30di euro netti a stagione perdi rescissione. Via libera definitivo a Victor“. BREAKING:reach total agreement with Alfor Victor! Club to club deal done for €75/80m total package, Alhave already booked a medical.