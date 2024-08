Louis Vuitton Cup Luna Rossa-American Magic cancellata | c’è la data per il recupero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Non si è disputata la regata tra, valida per laCup nelle acque di Barcellona. L’attesissimo confronto tra i due equipaggi più quotati nel torneo degli sfidanti non è potuto andare in scena a causa delle avverse condizioni meteo: il vento era troppo leggero (attorno ai 6-7 nodi) e non c’erano le condizioni necessarie per salire sui foil, la vera prerogativa delle barche che animato questa competizione che designa chi fronteggerà Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. In precedenza gli statunitensi avevano avuto la meglio su Alinghi tagliando il traguardo in modalità dislocante, al termine di una regata durata più di trenta minuti e caratterizzata da un vento troppo leggero che per larghi tratti ha impedito di prendere il volo.