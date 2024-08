Lady Louise vuole arruolarsi | la prima dai tempi di Elisabetta II

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 30 agosto 2024), nipote di re Carlo III, ha intenzione di presentare la sua candidatura pernell’esercito. Se ciò avvenisse, potrebbe diventare ladonna della Famiglia Reale a prestare servizio nelle forze armate daidella regina. L’ottava in linea di successione al trono, si è “innamorata” dei cadetti dell’esercito eintraprendere una carriera militare. Al momentoWindsor non è un membro attivo della Famiglia Reale. Figlia maggiore del principe Edoardo e della moglie Sophie, ha vissuto lontana dai riflettori. Per lei, alla nascita, i suoi genitori hanno scelto un’esistenza meno esposta di quella degli altri membri della Famiglia Reale. Essendo l’ottava in linea di successione al trono, infatti, ha remote possibilità di ereditare la Corona. Tuttavia, è sempre apparsa insieme al resto della famiglia nelle occasioni ufficiali.