La Russa alla Versiliana | Mai un bingo o una drogheria ad Acca Larentia Allarme terrorismo da sinistra

(Di venerdì 30 agosto 2024) Liste di proscrizione del nuovo Pci? “L’rme di un rigurgito terrostico credo che ci sia. Mi preoccupa? Noi che facciamo politica siamo abituati, gli altri no”. Non usa mezzi termini, Ignazio La, presidente del Senato, al Caffè della, nel corso di un incontro di fine estate che gli consente di trattare tutti i temi di stretta attualità. “Pensate se una cosa del genere fosse successo al contrario – spiega -. Pensate se nuovo partito fascista avesse fatto un elenco di giornalisti diper qualsiasi motivo, credo che ci sarebbero stati scioperi. Non mirmo, ma le strumentalizzazioni al contrario sono da evitare, oppure cercate dirmarvi per le cose serie”. “Il problema è in chi dichiara che Israele non deve esistere, perché non c’è via d’uscita fin quando ci sono persone che la pensano così.