Il calciomercato del Napoli genera incredulità Buongiorno senza parole | Che calciatore è immarcabile

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il difensore Alessandroesalta il nuovo acquisto Lukaku, mentre Conte lo prepara per la ripresa del campionato. In casa, ilè il tema principale del momento e continua are entusiasmo e aspettative. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del club azzurro, è impegnato a chiudere le ultime trattative mentre la squadra si prepara a un’importante sfida. Tra le novità più interessanti, spicca l’arrivo di Romelu Lukaku, che si è presentato alin ottima forma fisica, con un peso di 103 kg, praticamente lo stesso che aveva durante il suo periodo all’Inter. Questo è stato confermato anche dai compagni di squadra, come il difensore Alessandro, che ha dichiarato: “Che, è.” Questenon fanno altro che accentuare l’eccitazione intorno al belga e alle sue potenzialità nel nostro campionato.