Colto da malore in spiaggia muore musicista

(Di venerdì 30 agosto 2024) Due giorni fa alle 16, Pasquale De Palma, all’altezza dei bagni 88-86 perde i sensi e si accascia sulla sabbia. In poco tempo, sul posto arrivano i soccorsi. I sanitari fanno di tutto per rianimarlo. Il 79enne, all’inizio sembra rispondere positivamente ai tentativi di tenerlo in vita. Non si perde tempo e lo si trasporta di urgenza all’ospedale Infermi di Rimini. Ma il suo quadro clinico peggiora e peggiora sempre di più con il passare dei minuti. Giunto al nosocomio riminese De Palma, purtroppo,. Il 79enne biellese originario di Corato, nel nord Barese, si trovava in città per trascorrere un periodo di vacanza e, stando a quanto si apprende, lottava con problemi di salute da tempo. La disgrazia che lo ha colpito lungo il litorale bellariese si lascia così alle spalle un vuoto immenso, per la moglie di De Palma, gli amici e il mondo della musica tutto.