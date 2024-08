Cina | ministero studiera’ suggerimenti per aumento dazi su veicoli a combustibile di grossa cilindrata

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Pechino, 30 ago – (Xinhua) – Le autorita’ cinesi studieranno attentamente i pareri e idegli esperti sull’deisull’importazione di autovetture acon motori di, ha dichiarato ieri ilcinese del Commercio (MOC). Tali proposte saranno studiate in conformita’ con le procedure, ha dichiarato il portavoce del MOC He Yadong in una conferenza stampa, sottolineando che la transizione verde e a basse emissioni di carbonio dell’industria automobilistica sara’ sostenuta per garantire uno sviluppo di alta qualita’. Il funzionario ha aggiunto che gli esperti che hanno presentato iritengono che siano in linea con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio e che saranno utili per la trasformazione verde dell’industria automobilistica.