Capuano | Mezzo miliardo dalle rivali per raggiungere l’Inter!

(Di venerdì 30 agosto 2024)dopo il calciomercato è ancora la favorita per la vittoria dello Scudetto secondo Giovanni. Il giornalista ha aggiunto una statistica su Sportitalia. STATISTICA – In Italia l’estate è stata piuttosto ricca e piena di colpi in entrata al di fuori di Appiano Gentile e Viale della Liberazione.ha vissuto mesi tranquilli e ha saputo fare acquisti in anticipo e senza protrarre le trattative. Giovanniè sicuro di una cosa sul campionato: «La mia classifica dopo il calciomercato?la metto davanti, al secondo posto ci metto la Juventus, al terzo posto l’Atalanta, al quarto il Milan e quinto il Napoli. Sai quanto hanno speso le altre quattro squadre per cercare di scalzare? Oltredi euro».