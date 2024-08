Borrell dobbiamo reagire alle richieste militari di Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Io credo che sia ridicolo dire che se si permettono di colpire obiettiviin Russia allora vuol dire essere in guerra contro Mosca, come dicono alcuni Stati membri: noi non siamo in guerra con la Russia e l'Ucraina ha il diritto di difendersi in linea con il diritto internazionale". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Josepaprendo l'informale difesa a Bruxelles. "Ieri Dmytro Kuleba ci ha dato dati precisi,". "Oggi parleremo principalmente del nostro sostegno militare all'Ucraina e in particolare di come aumentare le nostre operazioni di addestramento, che sono state di grandissimo successo, il più grande dell'Ue in questo campo, e discuteremo la possibilità di aprire una cellula aper aumentare il nostro coordinamento con le forze armate ucraine".