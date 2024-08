Atalanta ko ma Gasperini vede un futuro diverso | il nostro campionato inizierà dopo la pausa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Bergamo, 30 agosto 2024 – Per la seconda volta in sei mesi l’perde 4-0 in casa dell’Inter ma stavolta è una sconfitta, pesante, da contestualizzare in un momento complesso per i bergamaschi: sette giocatori inseriti nelle ultime tre settimane, rivoluzionando la squadra, addirittura tre giocatori inseriti da martedì. E troppe assenze per infortuni: fuori due difensori titolari, Hien e Kolasinac, con Toloi recuperato in extremistre settimane ai box e disponibile solo part time. Fuori Zaniolo ancora infortunato, fuori l’ultimo arrivato Kossounou, fuori di fatto sia Lookman, in panchina ma con due soli allenamenti nelle gambe, che Cuadrado, anche lui con due soli allenamenti in gruppo. In panchina sei ragazzini per fare numero. Difficile fare bene in queste condizioni, difficile farlo contro i campioni d’Italia.