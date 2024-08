Antonio Conte e Romelu Lukaku ancora insieme

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 30 agosto 2024) All’inizio sembrava la classica boutade giornalistica, persino pigra a livello mentale: vuoi chenon chieda ad Aurelio De Laurentiis il feticcio? Era un pensiero facile, scontato, tristemente prevedibile: fuori Osimhen, da mesi separato in casa, e dentro il belga. Per qualche settimana si è pensato che fosse solo un’alternativa sul tavolo, invece era,una volta, l’obiettivo principale, l’unica opzione presa in considerazione dall’allenatore acclamato a gran voce per ritrovare lo splendore dell’era spallettiana. Mai per nessuno, nella sua carriera, l’ex tecnico di Juventus e Inter si è speso così tanto. Lo ha sedotto a distanza per mesi, implorandolo di rimanere seduto in riva al fosso, in attesa che il disegno contiano giungesse a compimento nonostante le (magre) offerte provenienti da altri club non così attraenti.